Петр Сарандинаки подарил ГМЗ «Царское село» книгу из императорской библиотеки

Американец с русскими корнями с женой и двумя детьми лично приехал в музей, чтобы передать книгу.



Фонды Государственного музея-заповедника «Царское Село» пополнились ценным предметом, который вернулся сюда спустя восемьдесят с лишним лет, сообщает пресс-служба музея. Американец с русскими корнями, капитан дальнего плавания, потомок рода Нарышкиных Петр Сарандинаки подарил музею книгу «Четыре тысящелетiя всеобщей исторiи, изображенныя на четырехъ таблицахъ... для употребленiя в училищахъ и для любителей исторiи, съ присовокуплениемъ краткой исторiи просвещения. Сочинение В. В. I. Шмита». (СПб., 1823). Штамп на титуле свидетельствует о том, что это издание — из императорской царскосельской библиотеки.



Господин Сарандинаки с женой и двумя детьми лично приехал в музей, чтобы передать книгу. Узнав, как выглядит штамп царскосельской императорской библиотеки и обнаружив его на одном из изданий из семейного собрания, Петр Александрович сразу сообщил об этом в музей. Его отец купил эту книгу в тридцатые годы прошлого века на американском складе – там продавались по символическим ценам предметы, не востребованные на аукционах.

Петр Сарандинаки — президент и основатель фонда «Поиск», который занимается поиском и идентификацией останков детей последнего российского императора, великой княжны Марии и наследника цесаревича Алексея; неизменный участник экспедиций к месту гибели Николая II и его семьи.



Прадед господина Сарандинаки — генерал-лейтенант армии Колчака Сергей Розанов — друг первого следователя «расстрельного дела» Николая Соколова. Он был одним из тех, кто первым вошел в Ипатьевский дом и увидел последствия страшных событий. Бабушка, Анна Розанова-Нарышкина, рассказывала услышанные от отца подробности освобождения колчаковской армией Екатеринбурга от "красных" через 6 дней после убийства императорской семьи и ее слуг.