Фонтан Треви остался без своих водных каскадов (ФОТО, ВИДЕО)

В Риме осушили фонтан Треви, чтобы оценить состояние его каскадов. Пока на несколько часов. Но вскоре предстоит срочная полномасштабная реставрация: в июне от фасада XVIII века отвалилось несколько фрагментов.

"Много лет тут не проводилось никаких работ, теперь вот настало время для полномасштабной реставрации. После проверки мы составим подробный план, по предварительным оценкам понадобится 2,5 миллиона евро", - говорит мэр Рима Джованни Алеманно, передают Вести.









Частично профинансировать ремонт мог бы и сам фонтан, только за полгода туристы бросили в воду монет на рекордную сумму в 540 тысяч евро. Традиционно эти деньги направляются в благотворительные организации.