Гелий Коржев скончался в Москве на 88 году жизни

В Москве скончался народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств Гелий Коржев. Прощание с Г. Коржевым и похороны состоятся в среду. Место похорон уточняется.

Гелий Михайлович Коржев (Чувелев) родился 7 июля 1925 в Москве, в семье талантливого архитектора и учительницы.

В период с 1944 по 1950 год учился в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова у С.В.Герасимова. С 1968 по 1975 год был председателем правления Союза художников РСФСР.

Художник завоевал широкую известность в конце 1950–1960-х годов, прежде всего триптихом «Коммунисты» (1957–1960) и серией «Опаленные огнем войны» (1962–1967).

С 1951 по 1958 го Коржев преподает в Московском высшем художественно-промышленном училище.

С 1967 года заведующий кафедрой монументально-декоративной живописи в Московском высшем художественно-промышленном училище.

С 1968 года является председателем правления Союза художников РСФСР.

С 1968 по 1976 года руководил творческой мастерской живописи Академии Художеств СССР в Москве.

В 1987 году художник получил Государственную премию СССР за картины: «Беседа», «Облака 1945 года», «Дон Кихот».

Коржев также создал серии живописных циклов: «Адам и Ева», «Дон Кихот и Санчо Панса», «Тюрлики», пишет bibliotekar.ru.

Произведения Г. Коржева находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Музее русского искусства в Миннеаполисе, Институте русского реалистического искусства (ИРРИ), а также во многих других музеях и частных коллекциях.









Тюрлики. Мутанты, Пиршество.









Осень прародителей.









Следы войны.