Американские художники расскажут в Петербурге об искусстве коллаборации

В Петербурге сегодня и завтра во вторник в Новой Голландии пройдут мастер-классы группы американских художников The Bruce High Quality Foundation (BHQF). Они расскажут об искусстве в общественном пространстве и коллаборации.

Название «Искусство в общественном пространстве и коллаборация» связано с одной из наиболее известных одноименных видеоработ BHQF. Коллаборация – ключевое слово, так как основная идея встреч с художниками – осмысление явления сотрудничества, работы в коллективе.

Мастер-класс разделен на две части, уточняют в пресс-службе «Новой Голландии». В первый день, 27 августа, художники BHQF расскажут о себе и покажут «педагогические фильмы» - видеоматериал, отснятый за последние несколько лет об истории искусства, визуальной культуре и современной ситуации в мире. Сюжеты фильмов весьма разнообразны – от сендвичей, дискутирующих о картине Веласкеса «Менины» и анонимного рассказчика, превозносящего теракт 11 сентября как «наиболее значительную работу в жанре public art в истории» до исследования рабочего класса, американской трудовой этики с использованием рисунков карикатуриста Al Capp, данных организации Work Progress Administration, цитат Энди Уорхола и Мартина Лютера.

Второй день, 28 августа, – это практическая часть. Планируется, что участники мастер-класса совместно с художниками сделают школьную мебель из строительных материалов для временной инсталляции. Впоследствии эти объекты будут отлиты в металле и станут полноценной частью пространства острова, - рассказали в пресс-службе.

Организаторы подчёркивают, что участие в мастер-классе бесплатное. Единственное, требуется от желающих его посетить – это предварительная регистрация. Необходимые для мастер-класса материалы будут предоставлены.

Для регистрации необходимо отправить письмо на адрес info@newholland.com с темой BHQF. В письме требуется указать ФИО, возраст, род деятельности, а также объяснить желание участвовать в мероприятии. Регистрация заканчивается при формировании группы из 30-ти человек.

Начало мастер-классов 27 и 28 августа в 18.30, их длительность составит около 3,5 часов.

Напомним, что The Bruce High Quality Foundation – художественный фонд, под знаком которого работают художники, является вымышленным. Он был «основан» в 2001 году в Нью-Йорке и назван в честь никогда не существовавшего «социального скульптора» Bruce High Quality, по легенде погибшего при теракте 11 сентября 2001 года. Возникшее как фикция, объединение художников, действующее под прикрытием фонда, работало над темой истории искусства, проводило исследования и организовывало образовательные программы с удивительным остроумием и невероятной визуальной грамотностью, придавая новое измерение массовой культуре.

Легенда возникновения BHQF напрямую затрагивает американскую национальную трагедию.

Группа художников Bruce High Quality Foundation создает инсталляции, видео, картины, скульптуры, перформансы, а также институты, которые заново открывают творческое взаимодействие между кажущимися едиными сферами искусства и истории общества. Мультимедийные объекты и инсталляции BHQF выставлялись в PS1 (как часть выставки Greater New York) и на Биеннале Уитни (Нью-Йорк), в Центре Жоржа Помпиду (Париж), в Фонде Сандретто Ре Ребауденго (Турин, Италия), Фонде Jumex (Мехико-Сити), на выставке «Аргумента», в 2011 году - на Венецианской Биеннале. В июне 2012 года Фонд открыл персональную выставку «История искусства и Труд» в нью-йоркском небоскребе Левер Хаус.