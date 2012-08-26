Певица Земфира отметила день рождения

В воскресенье, 26 августа день рождения отметила певица Земфира. Земфире Рамазановой исполнилось 36 лет. Во многих российских городах поклонники праздную день рождения артистки.

Акустические концерты проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Киеве. А в Уфе, кроме концерта в анти-кафе «Good zone», организатором которого является гитарист уфимской группы «Ухо радуется» Владимир Аношкин, состоится показ картины «Зеленый театр в Земфире», сообщает башкирское информагенство bashinform.ru. В настоящее время певица продолжает работу над шестым альбомом, выход которого уже несколько раз откладывался. Сама Земфира объяснила это ошибками планирования.

Искренне поздравил Земфиру известный музыкальный критик Отар Кушанашвили в своем блоге: «Она остается единственной певицей, способной преобразить пространство. Она умеет наполнять композиции воздухом, не перегружая их неточными словами, она способна извлечь золото из булыжника. Главное-не мешать ей. ПОЗДРАВЛЯЮ!»

Фанаты Земфиры с восторгом вспоминают ее выступление на «Нашествии-2012».