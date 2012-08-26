Нижнее бельё Элвиса Пресли будет продано с аукциона

Предмет туалета короля рок-н-ролла Элвиса Пресли будут выставлены на торгах, проводимых аукционным домом Omega в английском Стокпорте: за трусы бело-голубого цвета организаторы намерены получить семь-десять тысяч фунтов стерлингов (11-16 тысяч долларов).

Именно это белье Пресли одевал под костюм во время одного из концертов в 1977 году, они выполнены из тонкой ткани, поскольку Элвис Пресли терпеть не мог швы.

Торги состоятся 8 сентября, кроме белья продаже подлежит личная библия Элвиса Пресли, содержащая в себе его пометки и комментарии.