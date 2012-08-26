В петербургском театре «Post»поставили восьмичасовой эпический цикл

Вчера, 25 августа, в петербургском театре «Post» (Белинского, 9) состоялась премьера восьмичасового спектакля «Shoot/Get Treasure/Repeat», поставленного по пьесе Марка Равенхилла режиссёром Дмитрием Волкостреловым совместно с Семеном Александровским.



Театр «Post» за последние полгода успел получить статус самого заметного театрального явления последних лет. Основанный в 2011 году учеником Льва Додина, режиссёром Дмитрием Волкостреловым, он специализируется на произведениях «новой драмы». Выступая на альтернативных площадках обеих столиц, театр эпатировал публику премьерами-вызовами, которые разрушали привычные театральные каноны. Спектакль «Хозяин кофейни» представлял собой длительный монолог, «Я свободен» — фотофильм без единого слова, «Солдат» длился всего пять минут.



На это раз – театр представляет российскую премьеру «Shoot/Get Treasure/Repeat» Марка Равенхилла. Этот эпический цикл состоит из 16 коротких пьес, написанных одним из драматургов современности по заказу фестиваля «Эдинбургский фриндж» в 2007 году. «Название цикла, посвященного исследованию ключевых либеральных ценностей западного общества (демократии, свободе слова, правам человека), но одновременно их жесткой критике и деконструкции, Равенхилл позаимствовал у компании, производящей компьютерные игры. «Стреляй/Хватай сокровище/Беги» – этот слоган показался драматургу универсальным, отражающим одновременно и западную неоколониальную политику, и западное представление о реальности, которую большинство воспринимает через СМИ, как о компьютерной игре», - говорится в аннотации к спектаклю.



Согласно требованиям драматурга, которым последовал Дмитрий Волкострелов, все части «Shoot/Get Treasure/Repeat» должны исполняться без перерыва. В результате получился восьмичасовой спектакль. Который, впрочем, можно будет смотреть с любого места, - обещают организаторы. «Мы постарались выстроить «музейную» конструкцию, в которой зрители максимально свободны. Если у человека есть желание ознакомиться со всем циклом, он посвятит просмотру целый день. А если нет, может прийти в середине и посмотреть какую-то часть.



Более того, мы усложняем конструкцию тем, что пьесы играются от начала к концу, а параллельно — от конца к началу в другом помещении. То есть если какая-то пьеса вас заинтересовала, есть возможность увидеть ее второй раз в этот же день», - рассказал Дмитрий Волкострелов в интервью «Известиям».



Спектакль «Shoot/Get Treasure/Repeat» будет идти два дня подряд, 25 и 26 августа, с 14 часов. Главные роли в нём исполнят Елизавета Боярская, Уршула Малка, Мария Мекаева, Алена Старостина, Филипп Дьячков, Данила Козловский, Иван Николаев и Павел Чинарев.