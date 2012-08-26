На Международном кинофоруме в Петербурге будут чествовать классиков

На Международный кинофорум, который пройдёт в Петербурге с 21 по 29 сентября, приедут признанные мастера европейского кинематографа и перспективные молодые звезды. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.



Среди самых ожидаемых гостей – выдающийся режиссер из Турции Нури Бильге Джейлан, открывший миру турецкое кино «новой волны» и вернувший в мир моду на турецкий кинематограф. «Триумфальное фестивальное шествие Нури Бильге Джейлана началось с 2003 года, когда режиссер в буквальном смысле покорил Каннский кинофестиваль, получив Гран-при за фильм «Отчуждение». Многими международными наградами были удостоены последующие картины Джейлана – «Времена года», «Три обезьяны», «Однажды в Анатолии»», - напоминают организаторы Кинофорума.



Кроме того, на международный кинофестиваль приедут Ульрих и Эрика Грегор – основатели и многолетние руководители «Форума молодого кино» Берлинского кинофестиваля, лауреаты почетной премии Берлинского кинофестиваля за выдающийся вклад в мировой кинематограф, историки кино, культурологи, идейные вдохновители общества «Друзья Немецкой Синематеки». В рамках программы события они представят вехи истории «Форума» в Берлине, показав в рамках Санкт-Петербургского Международного кинофестиваля наиболее значительные фильмы разных десятилетий, - сообщает пресс-служба комитета по культуре.



В качестве гостя форума ожидается и Сяолу Го – одна из самых талантливых китайских постановщиц последних лет, прогремевшая на весь мир своим фильмом «Она, китаянка». Сяолу Го привезет в Петербург свою новую рaботу «НЛО в ее глазах», чтобы лично представить картину зрителям.



Другим почетным гостем главного кинособытия осени станет знаменитая шведская актриса Харриет Андерссон. «Ее называют музой Ингмара Бергмана: познакомившись с великим кинорежиссером в начале 50-х, она снялась в десяти его фильмах», - напоминают в оргкомитете фестиваля. «Лето с Моникой» принесло Харриет Андерссон международную известность, затем последовали бергмановские «Как в зеркале» (1961), «Шепоты и крики» (1972) и другие фильмы. Одним из главных фильмов Бергмана, в котором снялась Андерссон, стала картина «Фанни и Александр», удостоенная премий «Сезар», «Золотой глобус» и четырех «Оскаров».



30-летие выхода фильма «Фанни и Александр» на экраны будет отмечено специальной программой Санкт-Петербургского Международного кинофестиваля «Бергман-Андерссон-Доннер».



Продюсером фильма «Фанни и Александр» был финский режиссер и писатель Йор Доннер. Позже он занимался изучением творчества Бергмана, написал книгу и создал серию документальных фильмов о шведском классике кино. В своей первой картине «Любить» в главной роли снял Харриет Андерссон. Мастер представит эту работу в Петербурге вместе с актрисой.



Смотры Санкт-Петербургского международного кинофорума дополнит в этом году музыкальной программой «Музыка в кино», - сообщают в комитете по культуре. 23 сентября на Манежной площади перед гостями и участниками кинофорума выступит знаменитый «The No Smoking Orchestra» - коллектив в составе десяти исполнителей под руководством режиссера и музыканта Эмира Кустурицы. Кроме того, 22 сентября на Манежной площади в рамках Кинофорума пройдет концерт популярных российских исполнителей и коллективов, тоже имеющих отношение к кино: Billy’s Band, Markscheider Kunst, Алексей Айги ансамбль 4'33, ЧистякоффBand, JAZZ DANCE ORCHESTRA и других исполнителей.