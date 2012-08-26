В Петербурге открылась благотворительная выставка работ вокалиста Sepultura

Вокалист знаменитой метал-группы Sepultura Деррик Грин открыл благотворительную выставку собственных фотографий в отеле Domina в Петербурге в субботу, сообщает РИА «Новости».

Посетители выставки смогли не только увидеть работы музыканта, но и приобрести их. Вырученные средства будут направлены на ремонт детского дома номер 7. «Я не делаю постановочные фотографии или серии. Обычно я снимаю то, что попадается мне на глаза во время моих гастролей и путешествий. Обычно камера у меня под рукой. В общем, я просто ловлю момент в своих фотоработах», - рассказал Грин. Выставленные в Петербурге работы музыканта действительно представляют собой пейзажи, городские виды, изображения природы и редкие бытовые зарисовки. Грин согласился, что его фотографии по духу отличаются от сурового стиля группы Sepultura, но отметил, что оба вида творчества дополняют друг друга, и заверил поклонников, что увлечение фотографией не заставит его отойти от музыки.

По словам Грина, свои первые фотографии он сделал в Мексике лет 13 назад. Он был удивлен, когда разместил свои первые опыты в социальных сетях, и обнаружил, что наиболее активно их обсуждали пользователи из России. «Что касается благотворительности, я давно шел к этому. Сейчас заканчивается тур нашей группы, и это оказалось самое подходящее время для того, чтобы сделать выставку, которая, возможно, поможет сиротам в детском доме», - отметил вокалист Sepultura. Он также добавил, что считает необходимым обеспечить детям доступное образование, а не только повысить их качество жизни.