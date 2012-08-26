Минкульт поддержит киноакадемию Никиты Михалкова

Министерство культуры России готово поддержать киноакадемию известного кинорежиссера Никиты Михалкова.

Министр культуры России Владимир Мединский накануне вечером на церемонии закрытия летней киноакадемии Михалкова сообщил, что министерство крайне заинтересовано в том, чтобы в киноакадемии обучались, в том числе, и граждане из других государств.

Киноакадемия Никиты Михалков станет полноценной образовательной программой со сроком обучения в 12-14 месяцев.

По словам Мединского, в России «очень много проблем в сфере образования — с подготовкой инженеров, экономистов». «Но у нашей страны есть большое конкурентное преимущество — это подготовка специалистов в области культуры и творческих профессий. Вот это конкурентное преимущество мы будем всячески поддерживать и развивать. Академия Михалкова занимает абсолютно уникальную нишу — то, что называется post-graduate studies», - объяснил министр.

Учебное заведение, организованное известным режиссером, как отметил глава Минкульта, для людей, уже имеющих образование и определенный опыт работы, сообщает РИА Новости.

«Эта ниша пуста. Риска для министерства культуры в поддержке этого проекта нет! У нас нет риска ни с какими проектами, за которые берется Никита Сергеевич. Они все удаются!» — подчеркнул Мединский.