Актер Михаил Ефремов о новом проекте "Господин хороший" сказал, что это не продолжение проекта "Гражданин поэт", это - начало.

Творческого союза Дмитрия Быкова, Михаила Ефремова и Андрея Васильева, создателей полюбившегося публике спектакля-сатиры "Гражданин поэт", представит в Театре Эстрады 4 октября премьеру нового сатирического шоу - "Господин хороший". Поэт Дмитрий Быков выступит на концерте под фамилией Коровьев.

Ефремов не стал комментировать, заметив, что "личность, которая имеется в виду, и так понятна". Он отметил, что Быков будет иметь фамилию "Коровьев" по аналогии с известным персонажем романа Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщает РИА Новости.

Как рассказал актер, Быков звонил Андрею Васильеву в Голливуд и утверждал, что народ требует продолжения нашего проекта. "На что я отвечаю так: продолжения не будет, будет начало", - пояснил он.

Ефремов также сообщил, что как и предыдущая работа их творческого трио, "Господин хороший" будет доступна в интернете в формате видео, но не сразу. "Мы - люди честные, наша главная задача - в том, чтобы зрители не скучали. Наша сила в правде, и наша триада: свобода, любовь и бабло - продолжает действовать на народное благо", - заверил Михаил Олегович.

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