Путин поздравил народную артистку Маргариту Терехову с юбилеем

Владимир Путин поздравил актрису, режиссера, народную артистку России Маргариту Терехову с днем рождения. В поздравительной телеграмме глава государства отметил "верность профессии" и "лучшие традиции отечественного драматического искусства".



В субботу, 25 августа, Маргарите Тереховой исполнилось 70 лет. В поздравительной телеграмме президента, в частности, говорится: "Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, самобытным дарованием, неиссякаемой творческой энергией, искренностью и обаянием". "Ваши работы и в театре, и в кинематографе всегда интересны и содержательны, а верность профессии, лучшим традициям отечественного драматического искусства заслуживает самого глубокого признания", - говорится в тексте телеграммы, передает пресс-служба Кремля. Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в г.Туринск Свердловской области. В период с 1959г. по 1961г. училась в Ташкентском государственном университете. В 1964г. М.Терехова окончила студию при Академическом театре им. Моссовета (мастерская Юрия Завадского). Затем стала актрисой Театра им. Моссовета, где проработала до 1983г. На сцене она сыграла роли Клеопатры в "Цезаре и Клеопатре" Бернарда Шоу (1964г.), Мари в спектакле "Глазами клоуна" по роману Генриха Белля (1968г.), Сони Мармеладовой в спектакле "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского (1971г.), Елизаветы в "Царской охоте" по пьесе Леонида Зорина (1977г.), Любови Сергеевны в "Теме с вариациями" Самуила Алешина (1979г.).