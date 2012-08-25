В Петербурге можно увидеть «Начало света»

В Петербурге в креативном пространстве «Ткачи» можно увидеть совместный проект художниц Натальи Цветковой и Татьяны Лаптевой под названием «Начало света». Инсталляция представляет собой аллюзию на фрески потолка Сикстинской капеллы, выполненные Микеланджело Буонарроти.

«Начало света» – многослойная средовая инсталляция, сочетающая линии и формы нескольких уровней текстильных полотен, волокон и структур с динамическим световым рисунком. В целом, работа представляет собой размышление её авторов Натальи Цветковой и Татьяны Лаптевой на тему начала и конца.

В данном случае эти понятия понимаются как пространственные категории. Как известно, крайние степени присутствия любого пространства – порядок и хаос. «Начало света» - это метафора одного из первых этапов создания мира, первого столкновения хаоса с космосом, после которого началось мироздание: да будет свет.

Кроме того, как подчеркнули организаторы на открытии инсталляции (сами художницы отсутствовали, так как были приглашены на заграничную биеннале), название объекта связано с ожидаемым в декабре концом света. Миф это или вполне возможный прогноз, как говорится, покажет время. А пока оно идёт, художницы намерены «призвать людей мегаполиса, привычно смотрящих себе под ноги, в пространство «нового святилища» и заставить устремить свои взоры вверх, туда, где из хаоса берет начало свет. Свет тех, кто появится после нас – формации других людей нового мышления и нового облика». Здесь логично задействовано другое смысловое поле, в котором расположилось «Начало света». А именно, Высокое Возрождение.

Дело в том, что в этом году исполняется ровно 500 лет с года, когда Микеланджело закончил роспись потолка Сикстинской капеллы. «Возрождение избавило человека от средневекового мистицизма, показало величие человека. Наподобие фресок на потолке Сикстинской капеллы авторы создают футуристическую реплику верхнего мира под потолком бывшего цеха ткацкой мануфактуры. Небесный купол переносится из пространства святилища в промышленный объект, этот символический акт подчеркивается формальным исполнением инсталляции из тканей нарочито грубых фактур, проводов и светодиодов», - пояснили организаторы выставки.

Инсталляцию «Начало света» можно будет увидеть в креативном пространстве «Ткачи» до 30 сентября.