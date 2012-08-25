Ораниенбаумский морской фестиваль стартует в аквапарке Финского залива

Сегодня в 12.00 мск в акватории Финского залива, в районе паромного причала в городе Ломоносов, стартует Ораниенбаумский морской фестиваль.

Началом Ораниенбаумскому морскому фестивалю послужит залп из пушек двухмачтового брига «Триумф». После подъема флагов и парада яхт-участниц будет дан старт 15-мильной второй парусной регаты среди катамаранов и яхт на приз Светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова – любительская регата «ORANGE RACE».

Далее стартует прибрежная гонка юных яхтсменов Петербурга на яхтах класса «Оптимист». Пройдут зачетные соревнования на яхтах среди детей с ограниченными возможностями. Состоятся показательные выступления аквабайкеров, тест-драйвы новых катеров, показательное фигурное вождение скоростных катеров под управлением инспекторов ГИМС.

Весь день на набережной будут работать аттракционы, мастерские керамистов, стенды экологических организаций. Лучшие художники-акварелисты Петербурга дадут мастер-классы желающим поучаствовать в пленэре на тему моря. 26 августа пройдут завершающие этапы гонки и награждение победителей. «Одна из основных целей планируемого праздника - поощрение развития яхтенного и водомоторного спорта на южном побережье Финского залива. В новой программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра мы предусмотрели меры по развитию яхтенно-катерного туризма в Санкт-Петербурге: улучшению работы, увеличению пропускной способности пунктов пограничного контроля для яхтсменов, а также созданию возможности оформления въездных документов в электронном виде для однократного посещения страны яхтсменами, сообщает «БалтИнфо».

При должном развитии инфраструктуры яхтенно-катерного туризма, город может принимать не менее 40 000 яхтенных туристов ежегодно», - отметила заместитель председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам, начальник управления по туризму Марианна Орджоникидзе.