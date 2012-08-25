До свидания, лето! Сегодня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится спортивное прощание с летом. Ежегодный фестиваль «В ЭпиЦентре спорта» объединит всех любителей летних видов спорта, игр и развлечений.

На берегу Финского залива в один день состоятся турниры по пляжному волейболу и футболу, уличному баскетболу, регби, соревнования по экстремальным видам спорта (bmx, роллерблейдинг, скейтбординг, велотриал), соревнования среди самокатчиков, а также «веселые старты» для взрослых и детей. Для представителей старшего поколения будут организованы занятия по скандинавской ходьбе.

Также все желающие смогут попробовать свои силы на скалодроме высотой 7,5 метров и слеклайне (стропе, натянутой на высоте 1 метр над поверхностью). В самом «сердце» Парка, рядом с Маяком, будет оборудована специальная площадка для граффитистов.

Организаторы фестиваля сохранят интригу до самого начала проведения конкурса и объявят тематику рисунков только в день проведения спортивного праздника.