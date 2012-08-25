Блистательная Маргарита Терехова отмечает сегодня юбилей. ВИДЕО

Одна из самых ярких российских актрис - Маргарита Борисовна Терехова - разменяла сегодня восьмой десяток. У нынешнего режиссёра было не очень много ролей в театре и кино, но все они были звёздными.



Среди них - и образ Миледи в "Трех мушкетёрах" и героиня в фильме "Зеркало" Тарковского. Последнее время Маргарита Борисовна занимается режиссурой, она давно не играет в театре, еще дольше не снимается в кино.

На фестивале "Московская премьера" Тереховой вручают награду за вклад в кинематограф.

Дочка актеров, переехавших с Урала в Ташкент, два года отучилась на мехмате, и уехала в Москву -поступать в театральный. Студию при театре Моссовета Терехова окончит в 60-е, когда там играют Плятт и Раневская - самый расцвет. Там актриса останется на много лет, но главное, конечно, кино.

В фильме "Здравствуй, это я" - первая роль Тереховой. Киноленту пригласят в Канны.

После роли матери и жены автора в "Зеркале" Маргарита Терехова с семьей Андрея Тарковского подружится на всю жизнь. И перестанет получать роли, когда режиссёр уедет из страны. Сразу после "Зеркала" он подаст заявку на "Идиота" - в роли Настасьи Филипповны видит только Терехову. Но фильм снять ему не дали, назвав Достоевского "несвоевременным писателем".

В 79-м на советских экранах - "Д'Артаньян и три мушкетёра". В памяти многих и на много лет Маргарита Терехова так и останется Миледи.

Её побаивались режиссёры. Независимая и временами жёсткая, она и сама станет режиссёром. В театре поставит пьесу Лорки, которую все хором коллеги называли "непоставимой". Потом дебют и в кино в 2002-м - чеховская "Чайка". В главных ролях - все Тереховы: она, дочь Анна и сын Александр. Те же светлые длинные волосы, улыбка - она не забыта зрителями.