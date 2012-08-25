Коллекционер Андрей Васильев судится с Русским музеем из-за «Парижского кафе»

В Санкт-Петербурге коллекционер Андрей Васильев судится с Русским музеем из-за полотна художника-авангрардиста Бориса Григорьева «Парижское кафе». Васильев уверен, что музейные сотрудники замешаны в продаже ему копии картины «Парижское кафе».

В музее все обвинения отвергают и готовы идти в суд с заявлением о клевете.

Поводом к проверке Министерства культуры стала единственная картина — «Парижское кафе» русского авангардиста. Оказалась, что похожая работа, только с небольшими отличиями, есть и в частной коллекции Андрея Васильева. Что он владелец копии, Васильев узнал на выставке в Москве. Затем и экспертиза Русского музея вынесла вердикт: его полотно – фальшивка.

Заместитель директора Русского музея Евгения Петрова сообщила: «Он всем рассказывает о том, и фантазирует на эту тему, что только на территории Русского музея могла быть сделана такая копия — что полная ерунда, полная чушь и полная ложь».

«В ресторане» — картину с таким названием еще в 2009 приобрел коллекционер, причем через запутанную вереницу посредников. Среди прочих в ней значится и бывшая сотрудница Русского музея, передает Вести.ру.

По словам коллекционера, относительно Русского музея у него нет никаких претензий. «У меня есть претензии к мошенникам, которые продали мне фальшивую картину. Факт продажи подделки установлен. Люди сначала убедились в том, что это подделка, а потом, солгав, продали ее мне. При этом участвовала в этом, к сожалению, сотрудница музея, которая когда-то имела отношение к описанию этой вещи», - сказал Григорьев, - пояснив: «Вот откуда вырос этот конфликт». По мнению Васильева, бывшая музейная сотрудница могла воспользоваться служебным положением – сфотографировать или скопировать работу в запасниках.

Обе картины сейчас находятся в Русском музее — после экспертизы свою копию Андрей Васильев так и не забрал, ждет, пока точку в этом запутанном деле поставит суд. Ведь шедевр он покупал за семь с половиной миллионов рублей, а подделка стоит в 15 раз дешевле.