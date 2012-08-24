Известные рокеры соберутся в Петербурге на фестиваль «Rock Weekend»

В субботу, 25 августа, в Колпино пройдет ХХ музыкальный фестиваль «Rock Weekend». На стадионе «Ижорец» выступят более 20 популярных рок-групп Петербурга и других городов России.

За 20-летие своей истории «Rock Weekend» стал самым ярким и значимым мероприятием, известным и популярным среди молодежи Санкт-Петербурга, России и Зарубежья. За время его проведения в отборочных турах приняло участие более 400 музыкальных коллективов.

Благодаря фестивалю молодые, талантливые ребята получают возможность представить свое творчество на суд широкой публики и реальную возможность раскрыть свой потенциал на одной сцене с известными и опытными рок-музыкантами. Фестиваль проводится в Колпинском районе с 1992 года. Именно в тот период в Колпино начало разрастаться музыкальное рок-движение, стали появляться молодежные коллективы.

Большой личный вклад в организацию фестиваля «Rock Weekend» внес Игорь Анохин. В субботу в течение 11 часов на одной площадке выступят более 20 лучших рок-групп Петербурга и России, в том числе музыканты, принимавшие участие в фестивале в предыдущие годы. Хедлайнерами мероприятия станут такие известные коллективы как «Пилот», «Княzz», «Кукрыниксы», «Dominia».