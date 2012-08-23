Совет муфтиев РФ: Мечети в Москве должны появиться в каждом округе

Мечети в Москве, где живёт до двух миллионов мусульман, должны появиться в каждом административном округе. На этом будет настаивать Совет муфтиев России. Об этом заявил в четверг глава Совета Равиль Гайнутдин.

Он утверждает, что мусульман в столице проживает сегодня, по его сведениям, от полутора до двух миллионов. Пресс-секретарь Совета Гульнур Газиева подтвердила, что четырёх мечетей, которые действуют сейчас на территории Москвы, не хватает катастрофически.

Тем временем, судя по сегодняшнему опросу в программе "Дневной разворот" на "Эхо Москвы", 88% слушателей радио против того, чтобы строить новые мечети во всех округах Москвы. Лишь 12% за такое строительство.

Еще несколько лет назад в Совете муфтиев разработали программу по строительству мечетей в Москве, она была согласована со столичными властями. Однако сейчас, говорят в Совете, программа приостановлена, так как пересматривается сам план развития города.

Спикер Мосгордумы Владимир Платонов заявил в ответ, что столичные власти постоянно ведут работы по строительству мечетей, но это требует множество согласований. Платонов подчеркивает, что Москва - город многонациональный и многоконфессиональный, поэтому надо учитывать интересы всех жителей.

Настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Александр Борисов, со своей стороны, тоже считает, что вопрос строительства мечетей в городе должны рассматривать специалисты, политики и церковное руководство.

Кстати, по мнению отца Александра Борисова, неправильно в таком вопросе опираться на общественное мнение.





