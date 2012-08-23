В Петербурге в Русском музее открывается выставка «Религиозный лубок». Экспозицию составят уникальные произведения духовной народной гравюры второй половины XVIII – начала ХХ века из собрания музея: печатные лубочные листы, изображающие события ветхозаветной и евангельской истории, жития святых подвижников, особо чтимые православные святыни.

В деревенском и низовом городском быту религиозные лубки заменяли собою дорогостоящие иконы.

Посетители Русского музея смогут познакомиться с настоящими шедеврами лубочного искусства и дать представление о том, как на протяжении полутора столетий изменялись сюжетный репертуар, иконография стиль и техника исполнения лубочной гравюры.

Большинство произведений экспонируется впервые. Впервые в музейной практике духовный лубок будет представлен вместе с аналогичными ему по иконографии и стилю произведениями иконописи и народного прикладного искусства. Экспонаты, представленные на выставке, снабжены подробными интерактивными комментариями.