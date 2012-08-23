В Петербурге открыта выставка к 100-летию со дня рождения Натальи Дудинской

В Петербурге 22 августа в Музее театрального и музыкального искусства открылась выставка «Дудинская. Мастер-класс», посвященная творческому наследию Натальи Дудинской, народной артистки СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Эта уникальная экспозиция, приуроченная к юбилею выдающейся балерины – ключевое событие в праздничном культурном календаре Санкт-Петербурга. Выдающийся педагог знаменитых учениц – Ульяны Лопаткиной, Аллы Сигаловой, Анастасии Волочковой и многих других известных балерин – Наталья Михайловна Дудинская - вошла в историю балета как легенда классического танца. Ее называли «королевой быстрых темпов», первой леди Ленинградского балета.

С именем Натальи Дудинской связана целая эпоха в истории балета ХХ века. Более тридцати лет она была прима-балериной Театра оперы и балета им. Кирова (ныне – Мариинского театра). На ней держался почти весь репертуар театра 1930–1950-х годов. Любимая ученица Агриппины Вагановой, Наталья Дудинская была выдающейся танцовщицей героического плана, превращавшей каждый спектакль в свой бенефис.

На выставке в Театральном музее будут представлены ее балетные костюмы, коллекция украшений балерины, всегда одевавшейся ярко и эпатажно, любившей праздничный блеск.

На открытии выставки собралось много почитателей таланта балерины, любителей и ценителей балетного искусства. С приветственной речью выступили и.о. председателя Комитета по культуре Борис Илларионов и директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица. Знаменитая балерина, ученица и коллега Н. М. Дудинской, народная артистка СССР Габриэла Комлева отметила особую важность создания выставки к 100-летнему юбилею и поделилась воспоминаниями о своем великом педагоге. «Наталья Михайловна была удивительным человеком, очень театральным… Никогда нельзя было понять как она относится к конкретному ученику. Она всегда и со всеми была предельно уважительна и вежлива. Она была истинная петербурженка, что сейчас, наверно, действительно редкость!», - сказала Габриэла Трофимовна.

Идея создания выставки принадлежит любимым ученикам и близким друзьям Дудинской – Маргарите Кулик и Владимиру Киму. Большинство экспонатов на выставке – предметы, которые Дудинская завещала своим ученикам, а они, в свою очередь, принесли их в дар Театральному музею.

Танцоры передали множество фотографий ее «звездных» ролей, костюмы, огромное количество государственных наград балерины. Отдельный раздел выставки посвящен педагогическому наследию Дудинской, преемницы Вагановой, хранительницы традиций школы русского балета.

Кинохроника, в которой запечатлены уроки Натальи Михайловны, фотографии лучших выпускниц соседствуют со знаменитым креслом самой Вагановой из репетиционного зала Ленинградского хореографического училища – ныне Академии русского балета имени великой балерины. На выставке воссоздана часть интерьера квартиры Дудинской со старыми семейными фотографиями, предметами быта. Среди подлинных вещей особенно трогательно выглядит кукла, пережившая блокаду, – подарок матери, и ее же старый кошелек, куда суеверная, как многие артисты, Дудинская многие годы складывала «счастливые» трамвайные билеты.

Наталья Михайловна Дудинская всегда была в центре культурной жизни Ленинграда-Петербурга и в последние годы жизни сама стала городской легендой. Не случайно именно Дудинская – единственная балерина, удостоенная звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

Выставка будет открыта для посетителей с 23 августа по 22 октября. В это время в Театральном музее будет работать специальная программа, в рамках которой пройдут творческие встречи с учениками Дудинской, тематические экскурсии и видеолекции, посвященные балерине и ее ученикам.

Специальная интерактивная программа для детей, разработанная специалистами Детского центра музея совместно с танцорами балета, приоткроет детям тайны балетного мастерства.