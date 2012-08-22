Татьяна Догилева ушла из театра имени Ермоловой

Артисты Татьяна Догилева и Виктор Проскурин по собственному желанию ушли из Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой. О том, что Догилева и Проскурин больше не будут задействованы в спектаклях театра сообщил художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков.

По словам худрука, у него нет никакого конфликта с Догилевой и Проскуриным. По словам Меньшикова, артисты приняли

абсолютно правильное решение. «Потому что это не очень прилично не выходить на сцену 20 лет и получать зарплату», - пояснил он.

Олег Меньшиков в среду показал мэру Москвы Сергею Собянину и главе столичного департамента культуры Сергею Капкову, как проходят работы по капитальному ремонту и реконструкции театра, передает РИА Новости.

Предполагается, что после проведения работ Малый зал будет использоваться в качестве репетиционного, ранее действовавшая сценическая площадка в Музее будет приспособлена под фойе, а также будет создана Новая сцена.