Татьяна Догилева ушла из театра имени Ермоловой
22 августа 2012, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Артисты Татьяна Догилева и Виктор Проскурин по собственному желанию ушли из Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой. О том, что Догилева и Проскурин больше не будут задействованы в спектаклях театра сообщил художественный руководитель театра, народный артист России Олег Меньшиков.
По словам худрука, у него нет никакого конфликта с Догилевой и Проскуриным. По словам Меньшикова, артисты приняли
абсолютно правильное решение. «Потому что это не очень прилично не выходить на сцену 20 лет и получать зарплату», - пояснил он.
Олег Меньшиков в среду показал мэру Москвы Сергею Собянину и главе столичного департамента культуры Сергею Капкову, как проходят работы по капитальному ремонту и реконструкции театра, передает РИА Новости.
Предполагается, что после проведения работ Малый зал будет использоваться в качестве репетиционного, ранее действовавшая сценическая площадка в Музее будет приспособлена под фойе, а также будет создана Новая сцена.