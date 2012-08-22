Русский музей открывает выставку «анонимных»произведений искусства

Сегодня в Корпусе Бенуа открывается выставка «Неизвестный художник». На ней будет представлено более двухсот полотен и ряд скульптур, которые до сегодняшнего дня остаются анонимными. Большинство этих произведений относится к XVIII – первой половине XIX века. Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе Русского музея.

Экспозиция будет построена по тематическому принципу: «Парсуна и портрет петровского времени», «Императорские портреты», «Мундирные портреты», «Детский портрет», «Купеческий портрет», «Портреты духовных лиц», «Портреты и автопортреты художников», «Жанровые полотна, интерьеры, натюрморты», «Историческая живопись», «Аллегорические полотна» «Городской пейзаж». Выставочный показ – один из эффективных способов доказать знатокам и любителям искусства, что не только (и не столько) произведение, принадлежащее кисти или резцу знаменитого мастера, обладает значительной эстетической и художественной ценностью.

Не менее важны для истории искусства и привлекательны для зрителей произведения высокого художественного достоинства, авторство которых до сих пор не удалось определить. Наличие подобных работ – не только неизбежная, но и важная закономерность существования крупных и престижных музейных собраний. Русский музей и в этом отношении уникален. Раздел «неизвестные художники» в его коллекции отличается количественным, качественным, и тематическим разнообразием.