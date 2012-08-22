Оглашен отборный список историко-литературной премии «Александр Невский»

Вручение награды пройдет в Петербурге 12 сентября, в день памяти святого покровителя города. В отборном списке этого года представлена разножанровая литература: традиционно популярные биографии политических деятелей и царствовавших особ, исторические и краеведческие произведения, ряд исследовательских трудов, сообщает епархиальное агентство «Вода живая».

Среди них широко известный двухтомник Ларисы Васильевой "Жены русской короны", историческое исследование Петра Толичко "Власть в Древней Руси. X-XIII века", биографический роман Олега Воловика "Великая княгиня Александра Павловна. Старшая дочь императора Павла I", книга игумена Тихона (Полянского) "Путешествие в историю русских монастырей". В конкурсе примут участие две книги Николая Рыжкова "Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы" и "Великая Отечественная: ленд-лиз".



Разноплановыми были проекты участников музейного конкурса. Среди героев мемориальных проектов есть видные общественные деятели, писатели, путешественники, просветители, участники Великой Отечественной войны, узники ГУЛАГа и даже основатели музеев.



По традиции, помимо первых трех главных наград, будут вручены специальные премии. В их числе "Первопроходцы", "Соотечественники", "Духовный подвижник", "Летописцы", "Хранители", "На службе Отечеству".