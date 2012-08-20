Директором Петербургского международного культурного форума назначен В. Кехман

Директором Санкт-Петербургского международного культурного форума назначен генеральный директор Михайловского театра Владимир Кехман. Об этом сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

В ближайшее время — до середины сентября — Дирекция определит развернутую концепцию Петербургского культурного форума, программу мероприятия и состав гостей и участников. В рамках форума предполагается обширная культурная программа, представительные заседания, а также тематические круглые столы и панельные дискуссии, семинары, брифинги, презентационные и выставочные зоны, - говорится в сообщении комитета по культуре. Международный культурный форум-2012 пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 ноября. В отличие от прошлого года, принято решение сосредоточить проведение форума в историческом центре культурной столицы России, на лучших театральных и концертных площадках города.

«Таким образом, гости и участники форума окажутся в гуще культурной жизни Санкт-Петербурга — одного из крупнейших мировых культурных центров, который обладает колоссальным историческим и духовным наследием и по праву считается идеальной площадкой для встречи признанных мастеров искусства, деятелей культуры, ученых, представителей власти и бизнеса», - подчёркивают в комитете по культуре. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи поручил курировать и координировать работу культурного форума своему советнику Юлии Стрижак.