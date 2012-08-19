В Русском музее отрицают,что в его запасниках сделана копия картины Григорьева

В Русском музее настаивают на том, что копия полотна «В ресторане» известного русского художника-авангардиста сделана до того, как оно попало в коллекцию музея, а именно между 1913 и 1946 годом.



Напомним, что Государственный Русский музей оказался замешанным в скандале. Он связан с тем, что несколько лет назад коллекционеру Виктору Васильеву была продана копия картины известного художника Бориса Григорьева «В ресторане», выданная за оригинал. Подлинник картины, как выяснилось позже, находится в запасниках Русского музея. На этом основании в 2011 году Васильев заявил в полицию. В результате следственное управление по Петроградскому району ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В постановлении указывается, что коллекционер пострадал от действий "неустановленных лиц", которые нанесли ему ущерб на сумму 7,9 миллионов рублей.



Кроме того, коллекционер обратился с письмом к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить условия посещения фондов Русского музея. Васильев считает, что кто-то беспрепятственно посещал фонды, чтобы изготовить качественную подделку под Григорьева.



Администрация Русского музея в официальном письме, распространённом среди СМИ накануне, замечает, что «любое перемещение музейного предмета со строго определенного места хранения с любой целью (осмотр, экспозиция, реставрация, фотосъемка) фиксируется актами выдачи или пометками в специальном журнале. А в фонде графики музея (где хранится полотно, принадлежащее Русскому музею) обращение любого лица с произведением «один на один» и вообще невозможно».



В Русском музее напоминают, что музей действительно предоставляет возможность копирования хранимых произведений, но лишь по официальному письму специализированных учреждений и по решению копийного совета. «В случае разрешения копировать, выписывается пропуск, копирование происходит под контролем хранителя или музейного смотрителя по определенным правилам. Копия принимается Советом и ее вынос из музея оформляется пропуском. Никакого копирования картин Григорьева в музее не было. Утверждение о том, что копия, о которой идет речь, произведена с оригинала, принадлежащего Русскому музею не бесспорно, но, если даже это и так, то в таком случае она могла быть сделана только задолго до поступления в Русский музей», - говорится в письме.



В нём сообщается, что в Русский музей работа Григорьева с названием «Парижское кафе» (внешне похожая на принадлежащую г-ну Васильеву картину «В ресторане»), поступила в 1984 году из коллекции Бориса Николаевича Окунева. Он в свою очередь приобрел её в 1946 году в антикварном магазине. «Что происходило с этой работой с 1913 года (год ее создания) до 1946 года (год приобретения Окуневым), кто и когда мог бы ее скопировать и был ли вообще такой факт - это пока неведомо никому. Теоретически за это время ее могли скопировать много раз. <…> Русский музей еще раз готов высказать свое отношение к этой некрасивой истории: правды в словах г-на Васильева – нет. И, в отличие от Васильева, музей имеет веские основания для подобного утверждения», - уточняется в письме.

Художник-авангардист Борис Григорьев сбежал из Советской России в 1919 году, переплыв на лодке Финский залив, после чего на многие годы был вычеркнут из художественной истории страны. В Европе Борис Григорьев стал популярным благодаря своим иллюстрациям и портретам — несколько лет назад цены на его картины стремительно взлетели: в 2004 году его «Женщина в цилиндре» была продана на аукционе Sotheby`s за 588 тысяч фунтов стерлингов.