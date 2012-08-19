Петербуржцы смогут посетить мастер-классы по традиционным ремеслам Коми

Открытие постоянной выставки изделий народных художественных промыслов Республики Коми состоится в понедельник, 20 августа, в 13.00 в гостинице «Амбассадор».



Как сообщает пресс-служба комитета по внешним связям, в программе презентации: выступление дуэта «Олцм – вылцм», который исполняет народные песни в современной обработке, а также проводит мастер-классы по традиционным ремеслам.



Петербуржцы смогут попробовать свои силы в плетении из бересты, ткачестве коми поясов и изготовлении традиционной игрушки «куколки-скрутки».



На выставке будут представлены изделия из бересты, капа, дерева, меха и иных природных материалов, изготовленные лучшими мастерами по традиционным технологиям. Все работы предоставлены ремесленной палатой, Союзом мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Коми, а также частными салонами городов Инты и Сыктывкара.

В пресс-службе комитета по внешним связям добавили, что сотрудничество Петербурга и Республики Коми основано на Соглашении о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2008 - 2012 годы.



Ранее, в 2010 году Сыктывкар посетила делегация петербургских предпринимателей в рамках проекта «Деловые миссии: Санкт-Петербург – регионы России».