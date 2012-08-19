В Выборге завершился юбилейный ХХ кинофестиваль "Окно в Европу". В этом году жюри присудило главный приз двум фильмам — картине "Все ушли" режиссера Георгия Параджанова — и малобюджетной комедией ужасов "Шопинг-тур".

"Все ушли" — фестивальное и типично грузинское по духу плавное философское кино с мотивами Феллини. Создатели фильма "Все ушли" поблагодарили жюри за то, что оно не побоялось принять очевидные решения. Отдельной наградой был отмечен также оператор фильма Сергей Мачильский.

"Шопинг-тур" Михаила Брашинского — взрывной и очень веселый и смелый комический хоррор о русских туристах, столкнувшихся с финскими каннибалами. Еще одной награды фестиваля "Золотая ладья" была удостоена также исполнительница главной роли Татьяна Колганова. По словам актрисы, когда она читала этот сценарий, не поверила своим глазам и хохотала до слез. "Естественно, я и порыдала еще, сидя за столом на кухне, потому что я уже примеряла эти обстоятельства на себя, опять хохотала, опять рыдала, опять хохотала, опять рыдала…" — вспоминает сама актриса.

Приз зрительских симпатий — он здесь называется "Выборгский счет" — достался еще одной комедии с кровью. "Соловей-разбойник" — комедийный экшн с глубоким социальным подтекстом, придуманная и исполненная Иваном Охлобыстиным история разбойника, решившего бороться за народное счастье, сообщает Вести.ру.

Напомним, в рамках кинофорума в Выборге проходят три самостоятельных конкурса: игрового кино, документального и анимационного.

В категории неигрового кино — жюри этой конкурсной программы возглавил писатель Юрий Поляков — лучшей была признана работа "Кино кончилось" Ирины Васильевой. Специальный приз жюри достался ленте "Россия.Позитив" Ашота Джазояна и Армана Еритсяна.

Среди анимационных фильмов лучшим был назван "Заснеженный всадник" режиссера Алексея Туркуса. Жюри этой конкурсной программы возглавлял режиссер, сценарист и аниматор Олег Ужинов. Особым призом оно отметило работу Дмитрия Геллера "Я видел, как мыши кота хоронили".