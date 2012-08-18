Министерство культуры РФ запретило к прокату в России фильм сербского режиссера Майи Милош "Клип" - победитель Роттердамского кинофестиваля. Глава компании, занимающейся прокатом Сэм Клебанов уверен, что запрет фильма свидетельствует о новой политике Министерства культуры.

Напомним, новым главой ведомства назначен Владимир Мединский. По словам Клебанова, в министерстве мотивировали запрет на показ "Клипа" тем, что в фильме содержатся сцены с нецензурной бранью, употреблением наркотиков и алкоголя, а также порнографические сцены.

Кинопрокатчик напомнил, что раньше в российский прокат выходили такие сложные и противоречивые картины, как "Антихрист" Ларса фон Триера.

"Мне кажется, "Клип" - первая ласточка в новой культурной политике Министерства культуры, которое заявило, что православная церковь является ее главной союзницей", - сказал Сэм Клебанов в эфире телеканала "Дождь".

Он уточнил, что по его информации, решение о запрете фильма лично принял Иван Демидов, курирующий в министерстве кино.

Героиня фильма - Ясна – девушка-подросток живет в небольшом сербском городке и уже успела разочароваться в окружающей ее жизни. Она стыдится своего неизлечимо больного отца, презирает подавленную горем мать, отказываясь помогать той ухаживать за ним. Пытаясь уйти от реальности, Ясна бросает всем окружающим отчаянный вызов. Девушка пропускает школу, начинает экспериментировать с сексом, наркотиками, бесцельно проводит время на диких вечеринках…

Картина "Клип" стала обладателем одного из трех главных призов – "Золотых тигров" - кинофестиваля в Роттердаме.