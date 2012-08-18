В Выборге в воскресенье названы лауреаты юбилейного кинофестиваля "Окно в Европу". В рамках выборгского кинофорума проходит три самостоятельных конкурса: игрового кино, документального и анимационного.

Вердикт выносят, соответственно, три жюри. В этом году жюри игрового кино возглавлял известный режиссер Роман Балаян, документального - писатель Юрий Поляков, анимационного - режиссер, сценарист и аниматор Олег Ужинов.

Главный приз в номинации "лучший игровой фильм" получили сразу две картины - "Шопинг-тур" режиссера Михаила Брашинского и "Все ушли" Георгия Параджанова. сообщает РИА Новости.

Актриса Татьяна Галганова за роль в картине "Шопинг-тур" получила специальный приз - за лучшую женскую роль. Этот фильм также отметила Гильдия киноведов и кинокритиков России.

За лучшую операторскую работу награжден Сергей Мачильский ("Все ушли").

"Кино кончилось" Ирины Васильевой получило главный приз в номинации неигрового кино. Специальный приз жюри достался картине "Россия.Позитив" Ашота Джазояна и Армана Еритсяна.

Лучшим анимационным фильмом был признан "Заснеженный всадник" режиссера Алексея Туркуса.