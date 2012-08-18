Московский театр "Современник" откроет сезон в октябре, ремонт переносится
18 августа 2012, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Московский театр "Современник" откроет сезон в октябре. Некоторые СМИ сообщили, что "Современник" закрывается на ремонт. Ситуацию прояснил глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.
По словам чиновника, театр закроется на ремонт в следующем году, а не в этом, передает "Эхо Москвы".
По словам Капкова, стоимость реконструкции театра "Современник" состовит около девятисот миллионов рублей. Это деньги из бюджета Москвы.