Московский театр "Современник" откроет сезон в октябре. Некоторые СМИ сообщили, что "Современник" закрывается на ремонт. Ситуацию прояснил глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.

По словам чиновника, театр закроется на ремонт в следующем году, а не в этом, передает "Эхо Москвы".

По словам Капкова, стоимость реконструкции театра "Современник" состовит около девятисот миллионов рублей. Это деньги из бюджета Москвы.