Капитана Катани не смутило, что молодая жена годится ему во внучки

Итальянский актер Микеле Плачидо, получивший популярность в России благодаря роли капитана Катани в сериале «Спрут», недавно женился в третий раз. Избранницей 66-летнего Микеле Плачидо стала 29-летняя актриса Федерика Винченти.

Супруга Микеле моложе его на 37 лет. Молодая жена годится знаменитому актеру во внучки. СМИ смакуют информацию о женитьбе капитана Катани. Но сейчас актеры уверены в своих чувствах. Плачидо и Винченти жили несколько лет в гражданском браке. У них есть 6-летний сын.