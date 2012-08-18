Картину Пикассо «Ребенок с голубем» запретили вывозить из Великобритании

Заместитель министра культуры Великобритании Эд Вайзи наложил временный запрет на вывоз из страны картины Пабло Пикассо «Ребенок с голубем».

Согласно законодательству Великобритании, таким образом музеям дается шанс собрать средства для выкупа произведений искусства, которые имеют исключительно высокое культурное значение для страны.

Картина «Ребенок с голубем» в частном порядке была продана Christies за $79 млн. неизвестному иностранному покупателю.

Деньги на приобретение картины должны поступить до 16 декабря 2012 года с возможностью отсрочки до 16 июня 2013 года. Для того, чтобы собрать почти $80 млн, необходима консолидация многих музейных организаций.

Пикассо написал его в возрасте 19-20 лет, и «Ребенок с голубем» считается его ключевой работой раннего периода.

Деньги на приобретение картины должны поступить до 16 декабря 2012 года с возможностью отсрочки до 16 июня следующего года.