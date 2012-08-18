В театре имени Гоголя в субботу простились с актрисой Людмилой Долгоруковой

В Москве в субботу театр имени Гоголя проводил в последний путь свою ведущую актрису Людмилу Долгорукову. Заслуженная артистка России ушла из жизни в ночь на 15 августа на 73-м году жизни.

Траурная церемония прошла в фойе театра, где был установлен гроб с покойной, рядом — фотография артистки. Коллеги и поклонники Долгоруковой принесли цветы, возложили венки. В том числе от Мастерской Петра Фоменко, где Людмила Долгорукова также работала. После гражданской панихиды актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Людмила Долгорукова окончила ГИТИС, работала в Московском ТЮЗе. С 1965 года — актриса театра имени Гоголя, где в последнее время играла в двух спектаклях — "Верная жена" и "Веер леди Уиндермир". Она снималась в фильмах "Новогодний детектив", "Горизонт", "Два воскресенья", "День счастья", "Вчера, сегодня и всегда", "Клетка" и "Монах".

"АН" сообщали, что актриса Людмила Долгорукова не смогла пережить скандал в стенах театра.

Несколько дней назад глава столичного Департамента культуры Сергей Капков назначил худруком театра режиссера Кирилла Серебренникова. Смена руководства не устроила труппу и актеры выступили с открытым письмом. Новый худрук, в свою очередь, пообещал, что массовых репрессий в театре не будет