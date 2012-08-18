19 августа у Нарвских ворот театрализованное представление караульной службы

На Преображение Господне лейб-гвардия Преображенского полка отмечала свой праздник. В день Преображения Господня и в полковой праздник лейб-гвардии Преображенского полка пройдет театрализованное представление караульной службы у Нарвских триумфальных ворот.

Как известно, долгое время они были границей города и блокпостом. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга. Сюжет театрализованного представления - импровизированная встреча караульной службы с жителями города. Зрители праздника смогут увидеть, как выглядели войска, возвращающиеся из победоносных походов: кавалергарды, лейб-казаки, солдаты и офицеры гвардейской пехоты. Все желающие смогут сфотографироваться на память с участниками представления. Также в Выставочном зале Нарвских триумфальных ворот пройдет выставка "Гроза 1812 года. Вторжение", посвященная 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Начало праздника в 13 часов.