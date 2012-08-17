Поклонники 17 августа почтили память певца Муслима Магомаева (ВИДЕО)

В Москве в пятницу в сквере на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков, рядом с домом, где жил знаменитый певец, народный артист СССР Муслим Магомаев, собрались почитатели его таланта из разных городов России, и стран ближнего зарубежья. Артисту 17 августа исполнилось бы 70 лет.

Диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка России Светлана Моргунова сказала, что "в Муслиме Магомаеве сочетались огромный талант, душевная щедрость, скромность. Он всегда стремился помогать людям".

"На его песнях воспитывались целые поколения", — отметила бывший вице-спикер Госдумы Любовь Слиска.

В пятницу шикарных голос Магомаева звучит в центре Москвы, в метро, по радио и телевидению.

70-летию со дня рождения артиста посвятит проект Благотвортельный фонд "Таланты мира", возглавляемый Давидом Гвинианидзе.

В октябре в российской столице пройдет Международный конкурс молодых артистов имени Муслима Магомаева. В нем примут участие 18 человек из 10 государств, в том числе России, Монголии, Германии, США, Северной Кореи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Муслим Магомаев родился в Баку, учился в Бакинской консерватории. Он был полным тезкой своего знаменитого деда-композитора, именем которого названа Бакинская филармония. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 году. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского. В 1963 Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета. Певец стажировался в миланском "Ла Скала". В 60-х выступал в крупнейших городах Советского Союза. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев — автор более 20 песен, музыки к фильмам, автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве Марио Ланца. Артист написал книгу об этом певце. Магомаев снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах".