«Музей всего» начал работу в Петербурге

В Петербурге на острове Новая Голландия начал работу проект «Музей всего». Первый в мире передвижной музей непризнанных, неизвестных и непрофессиональных художников уже побывал в нескольких городах России, где отыскал несколько незаурядных талантов.



«Музей всего» появился в 2009 году в Лондоне. Куратор этого проекта Джеймс Бретт рассказал на пресс-конференции в Новой Голландии, что, прежде всего, его самого и его коллег интересовали произведения, созданные не для арт-рынка, публики или музея, а те, что созданы «для себя». «После четырёх выставок и трёхсот тысяч посетителей мы поняли, что то же самое, что вдохновляет нас, вдохновляет и нашу публику, что неизвестные художники есть в каждом уголке мира, что они очень талантливы и что их творчество может тронуть любого», - рассказал господин Бретт.



По его словам, иерархии в системе официального искусства оставляют за пределами внимания множество интересных проявлений живописи, скульптуры, объектов… «История искусств каждой страны проводит четкое разделение между «высоким» и «низким». Это значит, что всегда найдется тот, кто решает, что следует называть искусством, а что – нет. Но теперь ситуация изменилась, критерии стали не столь жесткими, и искусство стало частью жизни не только тех, кто специально учился для того, чтобы стать художником. Мы уверены, что главное в искусстве – это искренность и честность художников», - заметил на пресс-конференции Бретт.



Передвижной «Музей всего», представляющий собой два контейнера на колёсах (один для комиссии экспертов, другой – для экспозиции), уже посетил Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. В этих городах Джеймс Бретт и его коллеги нашли яркие образцы «искреннего искусства». «Например, в Нижнем Новгороде к нам пришел художник, который ежедневно в течение пятнадцати лет рисует пейзажи одного и того же парка, фиксируя таким образом малейшие изменения в нём. За всё время скопилось более четырёх тысяч произведений. Выставлять такое собрание целиком, разумеется, невозможно. Но оно, без сомнения, представляет интерес», - рассказал куратор «Музея всего».



Другой художник, чьи работы попали в коллекцию проекта, – карикатурист из Екатеринбурга. По словам Джеймса Бретта, особенность его работ в том, что на смешных картинах запечатлены портреты, составленные из хромосом. Другого художника нашли в Казани. Житель столицы Татарстана на всех своих картинах изображает Софию Ротару. Особенность в том, что певица предстаёт то в образе Девы Марии, то античной богини... Британский куратор предположил, что эти работы отражают актуальную тенденцию в современном искусстве – исследование поп-культуры арт-средствами.



Создатели «Музея всего» настаивают на том, что их проект имеет не только культурную, но и социальную значимость. Это связано с тем, что многие из художников, участвующих в выставках, - люди с ограниченными физическими возможностями, некоторые работы, попавшие в коллекцию «Музея всего» созданы в процессе арт-терапии.



Процесс отбора работ в «Музей всего» существенно отличается от общепринятого в подобных случаях. Художник не только приносит свои работы, но и непосредственно общается с жюри. Его состав не является постоянным, в каждом новом городе оценивают работы непрофессионалов представители местного художественного сообщества. В Петербурге ими стали заведующий Сектором современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, художник Петр Белый, арт-критик Дмитрий Новик и другие.



Как подчеркнул Джеймс Бретт, презентация каждого художника документируется: в архиве «Музея всего» - гигабайты видео-файлов с их интервью, рассказами о работах.



В Петербурге «Музей всего» будет работать до 19 августа, после чего отправится в Москву, где в Центре современной культуры «Гараж», выступившего партнёром российского тура лондонского проекта, продолжит поиск непрофессиональных художников.



Финальная выставка "Музея всего" пройдёт в «Гараже» в начале 2013 года. На ней будет представлено порядка 30 самых интересных произведений российских художников-любителей.