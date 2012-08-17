Выставка цветов собрала тысячи хабаровчан

Около шести тысяч жителей города собрала очередная выставка цветов, садово-огородной продукции и ландшафтного дизайна «Городские цветы - 2012». Её участниками стали более 400 садоводов и огородников, общественных организаций, предприятий и учреждений.

Многие из них начали готовиться к этому мероприятию еще весной, высаживая на огородных грядках, на клумбах и в домашних кашпо семена будущих экспонатов. Селекционеры не упускают случая поучаствовать в этой выставке, прорекламировать собственную продукцию, поделиться опытом или, наоборот, получить совет.

В городском парке культуры и отдыха, где развернулась экспозиция, было очень многолюдно, чему способствовала солнечная погода. Гости могли не только полюбоваться плодами труда и творчества, но и приобрести семена, саженцы и цветы. Впервые в рамках этого мероприятия прошли выставка огородных чучел и скворечников, а также конкурс частушечников.

В этом году отличился Железнодорожный округ, выставив впервые за всю историю «Городских цветов» домашнюю живность в виде деревенского дворика с колодцем, живописной изгородью и бассейном, в котором плескались гуси и утки. Кроме того, хабаровчане посетили выставочный ряд, где была представлена китайская национальная кухня, полюбовались декоративными изделиями из овощей, фруктов и дикоросов, а также поучились художественной нарезке различных плодов у хабаровских мастеров.

Во время мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей городского смотра-конкурса ландшафтного дизайна среди учреждений и предприятий Хабаровска, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе городской администрации.