77 лет исполняется сегодня народному артисту СССР, лауреату множества государственных премий, художественному руководителю МХТ им. А.П. Чехова Олегу Табакову. Для именинника это будет самый обычный день.

н проведет его в театре, в рабочей обстановке. «Те, кто помнят – думаю, зайдут», сказал Олег Павлович «Вечерней Москве».

Олег Табаков - народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ. Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова. Член Совета по культуре при Президенте России.



Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей – Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской. Учился в мужской средней школе города Саратова, посещал театральный кружок "Молодая гвардия" при Саратовском дворце пионеров и школьников.

Приехав поступать в Москву, Олег Табаков подал заявления в ГИТИС и в Школу-студию МХАТ имени Владимира Немировича-Данченко... И был принят сразу в два института по итогам вступительных экзаменов! Олег Табаков выбрал Школу-студию МХАТ. По окончанию Школы-студии Олег Табаков получил распределение в Московский драматический театр имени К. С. Станиславского, однако судьба привела его в только что созданный О. Ефремовым новый театр - Студию молодых актеров, из которой впоследствии родился театр "Современник". С уходом Олега Ефремова во МХАТ, директором "Современника" почти на семь лет становится Олег Табаков.

Из-за больших нагрузок в возрасте 29 лет Олег Табаков перенёс инфаркт (1964 год).

В 1973 году Олег Табаков, преуспевающий и максимально загруженный человек, принимает неожиданное решение – взять на себя ещё одну ношу: обучать молодых актёрскому ремеслу. Руководство ГИТИСа предложило Олегу Табакову набрать новый курс. Так появилась студия.

В 1977 году с помощью начальника Бауманского РСУ Ю. Л. Гольцмана Олегу Табакову удалось получить бывший угольный склад на Чаплыгина, 1а. Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал «Табакерка».

В кино Олег Табаков дебютировал, будучи студентом третьего курса. И с этого времени творческая жизнь Олега Табакова неразрывно связана с кинематографом.

С 2000 года Олег Табаков параллельно совмещает художественное руководство двумя театрами, работу в МХТ им. А. П. Чехова и Театре под руководством Олега Табакова в качестве актёра, руководство кафедрой мастерства актёра в Школе-студии МХТ, обучение студентов и режиссуру за границей, продюсирование, съёмки в кино- и телефильмах.



