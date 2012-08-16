В Твери сегодня завершились съемки художественного фильма о жизни и смерти "короля" русского шансона Михаила Круга. «Легенды о Круге» - первая кинобиография артиста, который был убит в Твери в 2002 году.

Михаил Воробьев (Круг – это его псевдоним), – один из самых популярных и любимых в народе исполнителей девяностых годов, автор хитов «Владимирский централ», «Кольщик» и «Купола».

Сценарий к фильму написал Илья Шиловский, режиссером выступил Тимур Кабулов, продюсером – Карен Оганесян.

Что примечательно, начало работы над проектом совпало с 50-летним юбилеем со дня рождения культового исполнителя и 10-летием со дня его трагической гибели: Михаил Круг был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. Съемки проходили в доме Круга, где его убили, в студии, где Михаил записывал все свои хиты. И даже машина, на которой ездит главный герой, действительно принадлежала певцу.

Друга певца играет Александр Домогаров. В Михаила Круга великолепно перевоплощается Юрий Кузнецов-Таежный, непрофессиональный актер, исполнитель шансона, несколько песен в фильме записано его голосом. Юрию для исполнения этой роли пришлось поправиться на 16 кг, но этого стоило того (см.фото). « Мама Миши, когда впервые меня увидела, просто молча вышла из комнаты», настолько ее потрясло сходство, рассказал Юрий «КП».





Ранее "АН" сообщали: Появилась новая версия убийства "короля" шансона Михаила Круга.

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