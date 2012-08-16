Басист Элтона Джона найден мертвым в двух шагах от своего дома (ВИДЕО)

Бессменный басист Элтона Джона Боб Берч, выступавший с певцом на протяжении двадцати лет, был найден мертвым в двух шагах от своего дома в Калифорнии: у гитариста была прострелена голова.

Явных признаков борьбы и насильственной смерти на месте ЧП не обнаружено. В качестве основной версии рассматривается самоубийство. Однако предсмертной записки музыкант не оставил. По словам близких Берча, у него не было поводов для суицида. Наркотиков и алкоголя покойный не употреблял.

Как сказано на официальном сайте Элтона Джона, музыкант "был самым долгоиграющим басистом в гастрольной группе".

Элтон Джон выразил соболезнования жене и сыну Боба, но комментариев по поводу случившегося пока не дал.

Сейчас следователи занимаются поисками улик, способных подтвердить эту версию.

Боб Берч бессменно работал в коллективе Элтона Джона 20 лет. Также он сотрудничал с другими звездами: «Спайс Герлз», Эрик Клэптон, Тина Тернер, Стиви Уандер и другими.



Боб Берч и Элтон Джон были не только коллегами и единомышленниками, но и хорошими друзьями. Берч очень ценил лидера музыкального коллектива.



« Элтон - драгоценный камень, он мне как родственник, я нежно его люблю и очень ценю наши личные и профессиональные отношения», - заявлял Берч.



