Раймонд Паулс: сначала я подумал, что меня разыгрывают

75-летний Раймонд Паулс остался практически нищим после того, как латвийский банк, которому он доверил свои деньги, обанкротился. На счету у композитора лежало более миллиона евро.

Поскольку Паулс был депутатом латвийского парламента, он заполнял обязательную декларацию должностного лица и его сбережения не были тайной. Согласно этому документу, маэстро накопил 40 300 латов, 74 700 долларов США и 938 800 евро — в целом, более миллиона евро. Все деньги он традиционно, еще с советских времен, хранил на счетах в банке.

Государство, независимо от вложенной суммы, в случае банкротства банка гарантирует выплату компенсации в размере не более 70 тыс. латов (1 лат = 1,76 доллар).

Банковское извещение, которое получил недавно композитор, он принял за розыгрыш.

Извещение гласило, что Паулс должен вернуть банку 100 латов, переплаченных ему при выплате компенсации, сообщила новостная передача Латвийского ТВ «Панорама».



«Сначала я подумал, что меня разыгрывают. После того как у меня, благодаря нашему невыразительному правительству, были украдены огромные средства, оказывается, что я задолжал Latvijas Krаjbanka 100 латов! Если я их не верну, на меня подадут в суд, посадят в тюрьму! Интересно, на сколько лет тогда надо посадить в тюрьму тех, кто украл мои деньги? Можно и пошутить, но есть же какие-то пределы!» - возмутился он.

Раймонд Паулс и еще несколько вкладчиков обратились в Конституционный суд, так как они считают, что принятое решение о ликвидации Latvijas Krаjbanka нарушает гарантированное конституцией Латвии право на частную собственность, сообщает vz.ru.

Суд возбудил по их иску дело.



