Сегодня вспоминают актера Андрея Миронова (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вспоминают легендарного актера театра и кино Андрея Миронова. Театр Сатиры был на гастролях в Риге. 16 августа 1987 года Миронов на сцене рижского театра потерял сознание во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену.

Два дня врачи боролись за жизнь актера. Но ничего сделать так и не смогли.

Андрея Миронова вспоминают родные, друзья, коллеги. Слово «смерть» — совсем не про него. Жена Миронова актриса Лариса Голубкина говорит об «Андрюше» в настоящем времени. По словам Голубкиной, в «Андрюше была безумная страсть к пребыванию на этой земле. Ему нравилось все: жить, играть, танцевать, общаться и любить друзей до самозабвения». Он был хорошим отцом, но он много работал, репетировал.

Близкие Миронова в первую очередь вспоминают о нем как о человеке, а не как об артисте. Он обладал самыми лучшими человеческими качествами, был очень деликатен, никогда никому не хамил и не отвечал на грубость, сообщает vokrug.tv. Актер и худрук московского театра Сатиры Александр Ширвиндт говорил, что это «человек зрачками внутрь», так Миронов следил за собой.

«У Андрюши было какое-то свое амплуа, которое и зацепило зрителя. Он не был баловнем судьбы – ему все доставалось трудно. Его не брали серьезные режиссеры – не приглашали на пробы. Он переживал. Он работал над ролями также, как и все, но, наверное, чуть более талантливо чем другие…», - делится Голубкина.









По мнению Ларисы Ивановны, самыми лучшими танцорами в 60-е годы были Ваня Дыховичный, Костя Райкин и Андрюша Миронов. «Но вот что касается пения – до «Бриллиантовой руки» он не пел. Когда кто-то пел он всегда слушал и, кажется, немножко завидовал, что все поют, а он – нет. А потом кааак спел в «Бриллиантовой руке», и все заткнулись», - отметила жена Андрея Миронова.