Актриса Людмила Долгорукова не смогла пережить театральный скандал

На 73-м году жизни скончалась ведущая актриса Московского драматического театра имени Гоголя Людмила Долгорукова. Смерть наступила во время скандала, случившегося в стенах театра.

Три дня назад она выходила на сцену в роли герцогини Бервик в пьесе Уайльда «Веер леди Уиндермир», а сегодня позвонила в театр и сказала, что не придет на профсоюзное собрание, сославшись на плохое самочувствие.

Несколько дней назад глава столичного Департамента культуры Сергей Капков назначил худруком театра режиссера Кирилла Серебренникова. Смена руководства не устроила труппу и актеры выступили с открытым письмом. Новый худрук, в свою очередь, пообещал, что массовых репрессий в театре не будет, но придется «разбираться с каждым конкретным человеком». Для Людмилы Долгоруковой такая ситуация оказалась непосильной.



Олег Гущин, артист Московского драматического театра имени Гоголя: «Еще вчера Людмила Николаевна давала интервью по поводу этой ситуации, а потом не выдержала напряжения», цитирует его слова НТВ.





Долгорукова Людмила Николаевна родилась 25 октября 1939 года.



В 1961 г. окончила актерский факультет ГИТИСа, курс Н. а. РСФСР Г. Конского.

C 1965 г. – актриса Московского театра им. Н. В. Гоголя.

С 1986 г. сотрудничала с Театром на Юго-Западе.

Участвовала в спектаклях «Мастерской Фоменко».



Снималась в фильмах: "Горизонт", "Два воскресенья", "День счастья", "Вчера, сегодня и всегда", "Клетка", "Приключения мага", "Монах", "Синоптик" и других. Заслуженная артистка России, лауреат премии Московского комсомола и обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.









