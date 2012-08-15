В США скончался писатель-фантаст Гарри Гаррисон

В США сегодня скончался писатель-фантаст Гарри Гаррисон. Автору фантастических серий было 87 лет. Гаррисон прославился уникальным произведением "Стальная крыса". Известные его фантастические романы "Мир смерти", "Эдем", "Билл, герой галактики", и другими.

Писатель родился в марте 1925 года в штате Коннектикут. После окончания художественной школы в Нью-Йорке, он в 1943 году был призван в армию и отслужил четыре года в ВВС США. Гарри Гаррисон завершил военную службу в звании сержанта и до конца дней своих оставался убежденным антимилитаристом, напоминает Лента.ру. Нетерпимость писателя к войне отражена в его романе "Билл - герой Галактики".

Его настоящее имя было Генри Максвелл Демпси, но писатель узнал об этом только в возрасте 30 лет, поскольку отец сообщил родственникам, что назвал мальчика Гарри Гаррисоном. Именно поэтому он считается единственным в мире писателем, который в качестве псевдонима взял настоящее имя.