Месячник церковных песнопений в столице ДФО

Ежегодный праздник русской духовной и классической музыки «Россия - Русь, храни себя!» пройдет в Хабаровске с 15 октября по 15 ноября. В течение месяца горожан и гостей краевой столицы будут знакомить с традициями церковных песнопений и лучшими образцами русской хоровой культуры 19-20 веков, передает РИА АмурПресс.

Одна из главных задач мероприятия – приобщение молодого поколения к духовному наследию и народной певческой культуре. По традиции в фестивале примут участие хоровые коллективы различных учреждений, любительские и церковные хоры, и не исключено, что во время выступлений в краевом центре появятся новые звезды духовного песенного искусства. Закончится мероприятие красочным гала-концертом, во время которого лучшие исполнители получат награды от администрации города.

Для участия в фестивале участникам необходимо до 15 октября 2012 года направить заявку установленной формы в городской Центр организации мероприятий по адресу: 680000, Хабаровск, ул. Гоголя, 25, каб. 7, тел. 31-22-59. Представленный на фестиваль репертуар должен состоять из двух концертных номеров.