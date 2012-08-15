Ольга Будина на кинофестивале в Выборге показала любимого мужчину

В Выборге проходит юбилейный ХХ кинофестиваль "Окно в Европу". Прошли первые показы конкурсов игрового, документального и анимационного кино.

По традиции на кинофестивале по звездной дорожке прошли известные актеры. В Выборге звездная дорожка на радость зрителям протянулась вдоль Финского залива, через центр города - все должны успеть полюбоваться на звезд кино. Актриса Ольга Будина приехала в Выборг с главным мужчиной своей жизни — сыном Наумом. 1 сентября мальчик пойдет во второй класс.

Председатель жюри юбилейного кинофестиваля Роман Балаян шел с Ксенией Раппорт. Востребованная и популярная актриса проведет в Выборге целую неделю как член жюри, пишет "МК". На игровых фильмах зал заполнен до отказа. Анимация и документалистика пока менее популярны. Но, как отмечают критики, "Повесть Тундры. Легенда о Вуквукае – маленьком камне" Алексея Вахрушева, "Внутри квадратного круга" Валерия Шевченко и "Волосы" Анны Дранициной интересны.

"Волосы" Анны Дранициной – фильм-наблюдение, фильм-портрет. Фильм тонкий, снятый в одной из парикмахерских Петербурга, с юмором: в какой-то момент небольшая парикмахерская превращается в модель России, передает Вести.ру.

Недавняя муза и ученица режиссера Сергея Соловьева Соня Карпунина покажет свой дебют. В ее картине "Все просто" сыграли Константин Крюков, Любовь Толкалина, Александр Яценко и сама Соня вместе с мужем — актером и режиссером Климом Шипенко.

Ксения Собчак появится в Выборге в качестве актрисы: она с Валерией Гай-Германикой снялась в главной роли в "Энтропии" Марии Саакян.

В Выборге покажут и фильм "Соловей-разбойник" Егора Баранова. Главаря банды по кличке Соловей сыграл актер, священнослужитель и политик Иван Охлобыстин.

Виталий Мельников представил на конкурс "Поклонницу", историю несбывшейся любви Чехова и его поклонницы, писательницы Лидии Авиловой.