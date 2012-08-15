Сталлоне наконец заговорил о гибели старшего сына

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне после длительного молчания наконец смог заговорить о гибели своего старшего сына Сэйджа. В эфире шоу Good Morning America продюсер «Неудержимых 2» Сильвестр Сталлоне впервые поделился своими переживаниями, пишет filmpro.ru .

Напомним, 36-летний Сэйдж Сталлоне, актёр, известный по фильму «Рокки 5», был найден мёртвым в своей квартире в Голливуде 13 июля.

Прошел месяц. Сильвестр Сталлоне откровенно признался, что для его семьи пережить смерть сына - «это очень, очень тяжело». «Это ужасная ситуация, но такова реальность. Мы стараемся справиться с этим и надеемся, что время лечит. Очень важно вернуться назад и попытаться прожить свою жизнь заново, в противном случае ты будешь двигаться по спирали», - поделился личным звезда Голливуда.

Напомним, бывшая супруга Сталлоне, мать Сэйджа Саша Чак рассказала, что за две недели до смерти он посетил стоматолога, который удалил ему пять зубов одновременно.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили сильные обезболивающие и пустые баночки из-под лекарственных препаратов.