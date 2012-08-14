Голливудский кинофорум пройдет в Туле

Первый Международный Кинофорум Приключенческого Кино пройдет в Туле с 28 по 30 сентября. В рамках Кинофорума будут показаны как классические голливудские боевики, так и новинки приключенческого жанра. Также планируются бесплатные мастер-классы голливудских профессионалов.



Организаторами Кинофорума выступают компании Hollywood Storm и Dancing Green, при поддержке администрации Тульской области. Идея Кинофорума принадлежит известному актеру и бодибилдеру Александру Невскому, который является советником Губернатора Тульской Области Владимира Груздева.



О поддержке Кинофорума уже заявили многие известные актеры и режиссеры: Жан-Клод Ван Дамм ("Двойной Удар"), Эдриан Пол ("Горец"), Билли Зейн ("Титаник"), Марк Дакаскос ("Братство Волка"), Синтия Ротрок ("Леди-Дракон"), Шелдон Леттич ("Двойной Удар"), Анджей Бартковяк ("Сквозные Ранения") и другие.



