«Медному всаднику» исполняется 230 лет

21 августа Санкт-Петербург празднует 230-летие со дня открытия одного из символов города - "Медного всадника". Памятник, созданный французским скульптором Этьеном Морисом Фальконе, овеян множеством легенд. В Музее городской скульптуры 21 августа в 16.00 откроется выставка "В поисках Петра", посвященная этому загадочному монументу.



Как создавался этот уникальный памятник? Почему он не падает, имея всего две точки опоры? На самом ли деле "Медный всадник" - медный? Что находится внутри конной статуи? Почему зрачки у Петра Первого сделаны в форме сердец? На все эти и многие другие вопросы можно получить ответы на интерактивной выставке в Музее городской скульптуры.



21 августа большие и маленькие посетители смогут в результате эксперимента понять, почему памятник не падает, изобрести "машину для перевозки скалы, ставшей постаментом", узнать, как проходила реставрация "Медного всадника", и побывать внутри большого макета монумента.



Открытие выставки - 21 августа 2012 в 16.00 в выставочном зале Некрополя мастеров искусств (Невский пр. 179/2 лит.А).